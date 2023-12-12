MHK, hakem Meler’e saldırıyı kınadı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e saldırılmasını kınadı.

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1-1 sona eren maçın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti. Saldırganlardan ikisi gözaltına alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi: “Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.”

TFF saldırının ardından tüm liglerdeki maçları süresiz ertelemişti.