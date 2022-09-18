Kraliçenin naaşını ziyaret etmek isteyenlere dağıtılan bileklikleri eBay’de satışa çıkardılar: İlanlar kaldırılıyor

İnternet üzerinden alışveriş yapılabilen eBay, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in naaşını ziyaret etmek için kuyruğa girenlere verilen bileklikleri satmaya çalışanların ilanlarının silinmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: BBC

70 yıl 214 günle ülke tarihinin tahtta en uzun süre kalan monarkı Kraliçe 2’nci Elizabeth 8 Eylül’de, 96 yaşında öldü. İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda ölen kraliçenin cenazesi salı günü İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldü. Bir gece ‘evi’ Buckingham Sarayı’nda tutuldu ve çarşambadan itibaren parlamento binası Westminster Sarayı’nın en eski binası, 11’inci yüzyılda inşa edilen Westminster Hall’da halkın ziyaretine açıldı.

Kimilerinin 20 saatten uzun süre beklediği kuyruğa girenlerin tuvalet, yiyecek satın alma gibi ihtiyaçlarını gidermek için kuyruktan ayrılıp döndüklerinde sorun yaşanmasın, sıra aksamasın diye herkese üzerinde numara bulunan bileklik dağıtıldı.

Her gün farklı renklerde dağıtılan bileklikleri çoğunluk saklarken bazıları bunu nakde çevirmek istedi ve eBay’de satışa çıkardı.

BBC’nin haberine göre satışa sunulan bileklikler için genelde 5-75 sterlin arasında başlangıç fiyatı belirlenirken dün bir bilekliğin fiyatı gelen çok sayıda teklif sayesinde 2 bin sterlini aştı. Ancak sonra siteden kaldırıldı.

Sitede turuncu, pembe, yeşil bileklikler hala satışta görünürken eBay sözcüsü, bu tür bir satışın değerlerine ve kurallarına aykırı olduğunu belirterek ilanları kaldırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Sitede festival, tiyatro oyunu, konser biletlerinin de satılamayacağını aktardı.

Kraliçe 2’nci Elizabeth için yarın, (19 Eylül) Westminster Hall’un yakınlarındaki kentin simge yapılarından Westminster Katedrali’nde devlet töreni düzenlenecek. Ve, Berkshire bölgesindeki, kraliyetin bir başka mülkü Windsor Şatosu sınırlarındaki St George Şapeli’nde defnedilecek.

Yarın ülkede resmi tatil ilan edildi.