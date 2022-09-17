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Yaramazlara biraz batar!

Kraliçe’nin tabutuna yaklaşınca gözaltına alındı


İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in tabutunu ziyareti sırasında izin verilenden daha yakınına giden bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

BBC’nin aktardığına göre Westminster Hall’da halkın ziyaretine açılan tabutu görmek için oluşturulan kuyruk 10 kilometreye yaklaştı, bekleme süresi 24 saatten uzun.


Saatler süren bekleyişin ardından Westminster Hall’a ulaşan bir kişi, Cuma akşamı yerel saatle 22.00 sıralarında tabutun çok yakınına yürüdü. Londra Polisi, bu kişinin ‘kamu düzenini bozmak’ suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Kraliçe’nin tabutuna yapılan ziyaretlerin canlı yayını da bu olay sırasında kısa bir süreliğine kesildi.

İngiltere Parlamentosu’ndan bir yetkili de olaylardan haberdar olduklarını belirtti: “Bu kişi Westminster Hall’dan çıkarılarak sıra yeniden oluşturuldu. Düzende ciddi bir aksama yaşanmadı.”

Cuma akşamı olayın hemen öncesinde Kraliçe’nin çocukları Kral 3’üncü Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward da Westminster Hall’daydı.

Kraliçe’nin cenazesi Pazartesi günü düzenlenecek törene kadar burada ziyaret edilebilecek.

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