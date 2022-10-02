KPSS’ye gelinlikle girdi

Karabük’te düğün tarihiyle 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) aynı güne denk gelen aday, sınava gelinlikle girdi.

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31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarında, Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun sorulduğu ortaya çıkınca soruşturma açılmış, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. Söz konusu oturumlar ertelenmiş, dolayısıyla 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos’ta düzenlenmesi planlanan oturumlar da ertelenmişti. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlamıştı.

Hayatını bugün Ali Selam’la birleştirecek Kübra Karataş’ın sınavı da ilk takvime göre 14 Ağustos’taydı ancak bugüne ertelendi. Bu nedenle çok önceden belirlediği düğün tarihiyle çakıştı. Karakaş KPSS’ye girmekten de vazgeçmek istemedi. Çareyi gelinliğiyle sınava girmekte buldu.

Karabük Üniversitesi’nde sınava giren Karataş’ı gören diğer adaylar hem başarı hem de mutluluklar diledi.

Sınav çıkışında kendisini nişanlısı Ali Selam kapıda karşıladı. İkili, üzerinde ”Sınav gelini” yazan gelin arabasıyla düğün salonunun yolunu tuttu.

İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına giren Karakaş kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu, düğün ve sınav heyecanını bir arada yaşadığını söyledi.