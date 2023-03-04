‘Hükümet istifa’ diyenlere ‘Bahçeli’ sloganıyla karşılık veren Karagümrüklüler: Siyasi slogan atmıyoruz!

“Hükümet istifa” sloganları nedeniyle Beşiktaş’tan istifa ederek, ‘Karagümrüklü’ olduğunu duyuran Devlet Bahçeli için statta bozkurt işaretiyle slogan atan Karagümrüklüler, siyasi slogan atmadıklarını savundu.

Fenerbahçelilerin 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından bazı MHP’li yönetici ve milletvekilleri de aynı kararı almıştı.

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Beşiktaş üyeleğinden istifa ettiğini hatırlatarak, “Ben artık Karagümrüklüyüm” dedi.

Bugün oynanan ve Karagümrük’ün 4-3’lük galibiyetiyle sonuçlanan Sivasspor maçı sırasında tribünde Karagümrüklüler, bozkurt işaretleri eşliğinde “Karagümrük çocuğu Devlet Bahçeli” sloganları attı.

Taraftar grubunun sosyal medya hesabındaki paylaşımında da “Hükümet istifa” diyenlere göndermede bulunularak, ‘siyaset yapılmadığı’ savunuldu.