Hollanda polisi doğruladı: Öldürülen kişi Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal

Hollanda’daki Lahey polisi, Rijskwijk semtindeki saldırıda ölen 41 yaşındaki Türk vatandaşının, 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal olduğunu doğruladı.

Cemil Önal. Fotoğraf: Bugün Kıbrıs

Dün saat 17:45 sıralarında Hoevevoorde adlı otelin terasında oturan bir kişinin, yürüyerek olay yerine gelen bir kişinin açtığı üç el ateşten sonra öldüğü haberlere yansımıştı.

Ölen kişinin, kumarhane patronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal olduğunun ilk olarak gazeteci Erk Acarer duyurmuştu.

Hollanda’daki Lahey polisi bu bilgiyi teyit etti. Ancak soruşturmanın selameti açısında olaya ilişkin başka bilgi vermedi.

Lahey polisi, cinayetin aydınlatılması için başlatılan kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hollanda medyası: Serbest bırakıldı

Kumarhane patronu Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de öldürülmesinin ardında Hollanda’ya gittiği belirlenen Cemil Önal’ın, Zoetermeer kentinde yaşadığı ortaya çıktı. Önal, Halil Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü saldırıya karıştığı gerekçesiyle Aralık 2023’te Türk makamlarının talebi üzerine Hollanda’da tutuklandı.

Hollanda savcılığının, Falyalı cinayetinden kısmen sorumlu olduğunu belirttiği Önal, hakkındaki suçlamaları reddetti. Önal, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmek istemediğini belirterek, hukuki süreç başlattı.

Hollanda medyasına göre Cemil Önal, kısa süre önce serbest kaldı. Ama resmi makamlar, bu sürece ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Cemil Önal, yaklaşık iki ay önce tutuklu bulunduğu Alphen aan den Rijn cezaevinde Hollandalı araştırmacı gazetecilik platformu Follow The Money’e bir röportaj vererek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bazı hükümet yetkililerinin kumarhane patronu Falyalı’dan rüşvet aldığını öne sürmüş, buna ilişkin görüntü ve belgelere sahip olduğunu anlatmıştı.

Önal, kumar mafyasının elde ettiği milyonlarca doları, Hollanda’ya bağlı Karayip adası Curaçao’daki post kutusu şirketleri aracılığıyla akladığını iddia etmişti.

Falyalı cinayetine karıştığı iddialarını reddeden Önal, üst düzey yöneticilere yapılan yüklü miktardaki ödemeler ifşa ettiği için Türkiye’nin kendisini hedef aldığını ileri sürmüştü. Önal, güvenliğinden endişe ettiği için Türkiye’ye iade edilmek istemediğini söylemişti.

Önal daha sonra bu iddiaları Kuzey Kıbrıs’taki gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalarda da dile getirdi.

Söz konusu iddiaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis’teki grup konuşmasında dile getirmişti. Türkiye’deki yetkililerse iddiaları kesin bir dille reddetmişti.