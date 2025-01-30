Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sorumsuzluğun daniskası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı adaylarının kura töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı: “Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcıların baskı altına alınması, ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır.“

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İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e “Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarını da sabah köründe evinden kimse almasın” diye tepki göstermişti.

İBB başkanı hakkında bu sözleri nedeniyle ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek‘ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu yarın terör savcısına ifade verecek.

Erdoğan’ın hedefinde de bu sözler vardı.

Yargı kararlarının eleştirilebileceğini söyleyen Erdoğan, kendisinin hiç yargıya parmak sallamadığını iddia etti, isim vermeden İmamoğlu’nun sözlerini ‘sorumsuzluğun daniskası’ olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı özetle şöyle konuştu:

‘Adaleti her şeyden üstün gören geleneğin temsilcisiyiz’

* Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir, bunlara dudak bükerek, küçümseyerek bakabilir. Ama bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan muhteşem ve muazzam bir birikimden bahsettiğimiz gerçeği değiştirmez.

* Hukuksuzluğu bıçak gibi atmalısınız. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerindedir. 28 Şubat’ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye’nin yargısıdır. Yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye hayalini kurmakta, eski Türkiye’nin sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır.

‘Ayrıcalıklı siyaset, gazetecilik istiyorlar’

* Hukuk dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset, gazetecilik yapmak istiyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. “Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunmaz” hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır. Türkiye’de kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletimiz. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir.

‘Biz de eleştirdik’

* Verilen her kararı doğru kabul etmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı kanuni yollardan yapar, eleştirileri üslubunca dile getirirsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Doğru bulmadığımız yönlerini paylaştık. Yargıya parmak sallama, itibarsız hale getirme, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik.

‘Kimse ayar veremez’

* Hepimiz yargının görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcıların baskı altına alınması, ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez.

* Yargıya çıkarlarına alet edenler hem adaleti araçsallaştırırlar hem de kendi varlıklarına yabancılaştırırlar. İnanıyorum ki her biriniz zorluklar karşısında yılmadan görevinizi yapacaksınız. Vicdanları teskin edeceğinize, her dosyanın aynı zamanda bir insan olduğunu unutmayacağınıza yürekten inanıyorum.



