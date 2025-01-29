Bilirkişi soruşturması: Selek ve Asker adli kontrolle serbest

Bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Serhan Asker (solda), Seda Selek (sağda). Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Dün üç gazeteci gözaltına alınmış, geceyi nezarette geçmişti.

Sabah adliyeye sevk edilen gazeteciler Ankara Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi.

Savcı, Selek ve Asker’in adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme talebi uygun buldu. İki hafta gazeteci haftada bir karakolda imza atacak.

‘Hayatımın en uzun 24 saatiydi’

Selek serbest bırakıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

* Herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir 24 saat oldu. Herhalde hayatımın en uzun 24 saatiydi. Biraz yorgunum, uykusuzum. Buruk bir haldeyim. Aklım, gönlüm içeride. Arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Yakından takip ediyorum. Umarım iyi haberler gelecek.

* Yaptığımız iş gazetecilikti, habercilikti. Sormak, sorgulamak, bir yanlış, adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. Sadece işimizi yaptığımız için suçlanıyoruz. Kendi yaşadıklarımı ön plana koymak istemiyorum.

* Bu ülkede gazetecilik yaptığı için suçlanan, aylarca cezaevinde kalan arkadaşlarım varken, hak arayışı, adalet arayışı diye haksız yere içeride aylardır, yıllardır yatan birçok insan varken, bu kadar ağır bedel ödenmişken kendimle ilgili kısmını konu etmek istemiyorum.

* Hep birlikte gazetecilik suç değil, eleştirmek, soru sormak, sorgulamak, özgür basın hepimizin ortak talebidir. Bu ortak talepte bir araya gelmek ve daha güçlü ses çıkarmak dileğiyle herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Soruşturmada bugün Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Program Müdürü Kürşat Oğuz da ifadeye götürülmüştü.

Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha

