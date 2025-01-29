Bilirkişi soruşturması: Selek ve Asker'e adli kontrol talebi

Savcı, bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

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Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş ve söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Dün üç gazeteci gözaltına alınmış, geceyi nezarette geçmişti.

Sabah adliyeye sevk edilen üç gazeteci Ankara Adliyesi’nde SEGBİS yoluyla savcılığa ifade verdi.

Halk TV‘nin haberine göre ifade sonrası savcı, Selek ve Asker adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasını talep etti. Pehlivan içinse henüz bir talepte bulunulmadığı bildirildi.

Asker: Olay günü izinliydim

MLSA‘dan Nalin Öztekin’in haberine göre Asker, ifadesinde hafta sonları yaklaşık beş yıldır Halk TV’de Ankara dışında programlar yaptığını, izin günleriniyse Ankara’da geçirdiğini anlattı:

“Olayın yaşandığı gün izinliydim, herhangi bir bilgim olmadı. Pazartesi yapılan yayın akışıyla ilgili tasarruftan Halk TV İstanbul haber merkezi sorumludur. Genel yayın, istihbarat, haber ve haber programları müdürlüğü karar vericidir. O gün ben resmi izinliydim ve çalışmıyordum.”

Asker, ses kaydından nasıl haberdar olduğu sorusunaysa şöyle yanıt verdi: “Beni İstanbul Halk TV haber merkezi genel yayın yönetmeni Suat Toktaş arayarak yaşananları anlattı ve soruşturma açıldığını haber verdi.”