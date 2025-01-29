Adalet bakanı 'yüreklere su serpti': Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz” dedi.

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Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş ve söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV yetkilileri ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Halk TV’ye inceleme başlatmış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Gereği yapılacak” demişti.

Dün Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in ardından Selek de gözaltına alınmıştı.

Tunç, TBMM’deki AKP grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan şunları söyledi:

* İstanbul başsavcılığının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bilirkişiyle yapmış olduğu bir telefon görüşmesini, onun rızası olmadan yayınladığınızda bunun Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) karşılığı 132 ve 133’üncü maddeleri haberleşmenin gizliliğini ihlaldir.

* Bir kişiyle görüşme yaptığınızda karşı tarafın rızası olmadan yayınlarsanız TCK bunu suç olarak tanımlamıştır. Bu iddia nedeniyle başlatılan bir soruşturma.

* Yine aynı şekilde 277’nci madde bilirkişiyi etkileme suçu iddiası kapsamında da aynı dosya kapsamında başlatılan bir soruşturmadır.

* Dolayısıyla burada gazetecilik faaliyeti nedeniyle yapılan bir soruşturma söz konusu değildir.

* Sizler de gazetecisiniz, bir kişiyle telefon görüşmesini rızası dışında ifşa edebilir misiniz? Gazetecilik sorumluluğu var, karşı tarafın rızası olmadan bunu yayınlamanız mümkün mü? Yayınlanmışsa suç olarak tanımlandığı yer de TCK’dır. Yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirecektir.

Bir gazetecinin “Gazeteciler gözaltında” demesine de Tunç şöyle yanıt verdi:

“Gazetecilik nedeniyle Türkiye’de tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Gazetecilik faaliyetiyle kimse tutuklanmaz. Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz. Hepiniz gazetecisiniz, ülkemizde basın hürdür. Düşünce, ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Tabii gazeteciler de dokunulmaz da değildir. Suç işlediğinde savcılık devreye girer.”