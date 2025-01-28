Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan'ın ardından Serhan Asker'e de gözaltı

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ardından Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alındı.

Serhan Asker. Fotoğraf: Instagram

Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.


İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV yetkilileri ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Pehlivan’ın ardından Asker de gözaltına alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Halk TV’ye inceleme başlatmış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Gereği yapılacak” demişti.

Barış Pehlivan Halk TV binası önünde gözaltına alındı

Soruşturma başlatılmıştı: Halk TV’ye RTÜK’ten de inceleme

Barış Pehlivan ve Halk TV’ye soruşturma

İmamoğlu: Heybedeki turp Satılmış Büyükcanayakın

İmamoğlu: Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha

Özel’den Erdoğan’a: Turpun büyüğü sandıkta

CHP’den Erdoğan’a yanıt: Turbun büyüğü oy çuvalında, görürsün Hanya’yı Konya’yı

SON HABERLER