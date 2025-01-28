Hakkında dün soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV binası önünde gözaltına alındı.

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Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucu Seda Selek ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Polis, Pehlivan’ı Halk TV binasının önünde gözaltına aldı.

Diken’in edindiği bilgiye göre ekipler Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü Pehlivan’ın gözaltı gerekçesine dair bilgi vermedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Halk TV’ye inceleme başlatmış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Gereği yapılacak” demişti.

‘AKP iktidarında beş kez cezaevi yüzü gördüm’

Pehlivan, gözaltına alınmadan önce Halk TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“22 yıldır gazetecilik yapıyorum. 100’den fazla soruşturmaya 50’den fazla davaya muhatap oldum. Birçoğundan beraat ettim. Beş kez cezaevi yüzü gördüm AKP iktidarında. Bütün gazetecilik hayatımda bu ülkede adil bir düzenin kurulması, bu ülkede sadece adaletin hüküm sürmesi, bu devletin dininin adalet olması için bir gazeteci olarak mücadele ettim. Sadece kendim için değil, herkesin çocukları torunları için.

‘İktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak’ın yaptığı gibi kamuoyuyla paylaştık’

Yine görülüyor ki 6’ncı kez bana cezaevi yüzünü göstermeye çabalıyorlar. İBB belediye başkanının hedefinde bir bilirkişiye mikrofon uzatmışım. Ekrem İmamoğlu’nun iddialarını yalanlamış. Biz bunları kamuoyuyla paylaşmışız. Tıpkı iktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak’ın yaptığı gibi. Ama biz cezaevi yoluna, biz kelepçe yoluna götürülüyoruz. Benim tek derdim iddiaların odağındaki kişiye cevap hakkı vermekti.”