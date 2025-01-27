Barış Pehlivan ve Halk TV'ye soruşturma

Halk TV yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Barış Pehlivan. (Fotoğraf: Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugünkü basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beşiktaş belediye başkanının tutuklanması ardından “Turpun büyüğü heybede” demesine cevaben ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişinin S.B olduğunu açıklamıştı.

Bunların ardından gazeteci Barış Pehlivan, Büyükcanayakın’a İmamoğlu’nun ifadelerini sormuş, Pehlivan’la Büyükcanayakın’ın telefon görüşmesi Halk TV’den yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Barış Pehlivan Halk TV yetkilileri ve sunucusu hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlarından soruşturma başlattı.