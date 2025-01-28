Soruşturma başlatılmıştı: Halk TV'ye RTÜK'ten de inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin ‘bilirkişi yayını’na inceleme başlattı: “Gereği yapılacak.”

Fotoğraf: Halk TV

Gazeteci Barış Pehlivan dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedefindeki bilirkişi S.B’yle konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucusu ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de kanala inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin’in X’teki açıklaması özetle şöyle:

* Halk TV’nin İstanbul başsavcılığının soruşturmasına da konu olan ‘Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları’ nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.

* Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor üst kurul toplantısında görüşülüp gereği yapılacaktır.

Yangın yayınları ‘takipte’

Şahin, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkinse şöyle dedi:

* Özellikle görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

* Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız Türkiye’nin ortak acısıdır. Bu süreçte RTÜK olarak bizim de beklentimiz sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasıdır. Bu anlamda gerek kolluk kuvvetlerinin gerek yargı birimlerinin gerekse ilgili… pic.twitter.com/KKPRPreFVo — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 28, 2025



