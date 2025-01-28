Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in ardından Halk TV sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.

Seda Selek. Fotoğraf: @sedaselekk / Instagram

Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV yetkilileri ve Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Pehlivan ve Asker’in ardından Selek de gözaltına alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Halk TV’ye inceleme başlatmış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Gereği yapılacak” demişti.