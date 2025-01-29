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Bilirkişi soruşturması: Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrolle serbest

Bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazetecilerden Suat Toktaş tutuklandı. Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sırasıyla Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Kürşat Oğuz. Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişiyle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.


İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Üç gazeteci savcılığa ifade verdi. Selek ve Asker adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün (29 Ocak) Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz da savcıya ifade vermişti.

Toktaş ve Oğuz, Pehlivan’la birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Toktaş tutuklandı. Pehlivan ve Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı.

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