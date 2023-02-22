‘Dopingli atlet’ benzetmesi yapılan borsa için orta vadede olumlu beklenti

Borsa Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Aşkın, borsaya ciddi bir yükleme yapıldığını belirterek “Dopingli atletin de bu dopingi ne kadar sürdürebileceği konusunda herkesin şüphesi var” dedi.

Aşkın, borsada orta vadede olumlu beklentilere sahip olduğunu anlattı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidar, borsayı açık tutmayı tercih etmişti. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Hükümet 13 Şubat’ta bazı önlemlerle borsayı açtı. Ancak borsa hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Hükümetin aldığı önlemlerle tasarlanan haftadaki yükseliş yüzde 11’i aştı. Bu haftaysa daha dengeli bir yükseliş var.

Ekonomi gazetesine konuşan Borsa Uzmanları Derneği yöneticisi Aşkın, düzenlemelerle açılan borsayı, ‘dopingli atlet’e benzetti: ”Şimdi olağanüstü durumlarda olağanüstü önlemler alınabilir finansal piyasalarda ancak bunun kalıcı olmaması gerekiyor. Şu anda borsanın durumu dopingli bir atlete benziyor. Hakikatten çok ciddi bir yükleme yapıldı, borsa iyi olsun zarar görmesin diye. Dopingli atletin de bu dopingi ne kadar sürdürebileceği konusunda herkesin şüphesi var.”

Aşkın, borsaya dair beklentilerini şöyle anlattı: ”Orta vadede borsadan çok olumlu beklentilere sahibim ki orta vadede en az iki veya üç yıl. Şu andaki fiyatlar iki-üç yıl sonraya göre oldukça makul fiyatlar ama kısa vadede ben şu andaki seviyeleri oldukça yüksek ve spekülatif buluyorum. Borsanın çıkabilmesi için düşmesi gerekir. Düştükten sonra ancak yeni yatırımcılar gelir ve bundan sonra piyasa sağlıklı bir şekilde toparlayabilir.”