Dolar/TL, KKM öncesi seviyelere yaklaşıyor

Doların küresel çapta güçlenmesi ve ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye uyarıları dolar/TL’yi 17,46’nın üzerine taşıdı.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatı (KKM) devreye almıştı. Ancak buna rağmen kur, eski seviyelerine yaklaşmıştı.

Üç hafta önce 17,54 ile 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK’nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16,03’e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Doların küresel çapta değer kazanması ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlar nedeniyle kredi derecelendirme kurumlarından gelen not indirimleri kurdaki yukarı yönlü baskıyı arttırıyor.

Dolar/TL saat 9:22 itibariyle 16,45 seviyesinde.

Resesyon beklentileri

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tüketici enflasyonu verileri, Fed’in fiyat artışlarına karşılık daha da agresif faiz artırımlarına gideceği ve resesyona neden olabileceği beklentilerini kuvvetlendirmiş durumda.

Veriler, Fed’in ay sonunda düzenlenecek politika toplantısında beklenen 75 baz puanlık artırımı yerine 100 puanlık devasa bir faiz artırımına gidebileceği yönünde kaygılara neden oldu.

Türkiye’nin kredi risk primi de artıyor

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS’si ise dün günü 872/887 seviyesinde tamamladı.

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor. Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de artıyor.