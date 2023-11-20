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Din kültürü hocasının İTÜ’deki hızlı yükselişi: 2,5 yılda beş idari kadro

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

barankilic@diken.com.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine 2,5 yılda beş idari kadro verildi. Kendisi şu an bir personelin gelebileceği en yüksek mevkilerden biri olan daire başkanlığına vekaleten atandı.

Fotoğraf: AA

Ağustos 2020’de İTÜ rektörlüğüne atanan İsmail Koyuncu döneminde çok sayıda kişi adrese teslim kadrolarla veya idari atamalarla hızla yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Yükselen kişilerin Koyuncu’ya veya iktidara yakın isimler olması dikkat çekiyor.


Koyuncu döneminde hızla yükselenlerden birisi de Yusuf Ziya Öztürk.

Öztürk kariyerine 2012’de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak başladı. 2016’daysa Öztürk, Kadıköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı. Ağustos 2021’e kadar bu görevini sürdüren Öztürk, 2018 Temmuz – 2021 Ekim tarihleri arasında okul müdür ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Öztürk, İTÜ kariyerine 2021’de genel sekreterlik kadrosunda memur olarak başladı.

Çok kısa bir süre sonra, Nisan 2021’de Öztürk, ‘bir anda’ İTÜ rektör danışmanlığına atandı. 3-4 ay sonra da Kültür Hizmetleri ve Şube Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.

Şartları sağlamıyor

Şube müdürü olarak atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve belli bir yıl memur olarak çalışmak gerekiyor. Ancak Öztürk bu şartları sağlamadan şube müdürlüğüne getirildi.

Aynı yılda üç kadro daha

Şube müdürlüğü görevini sürdürürken Öztürk, 2023’te havacılık enstitüsünün sekreterliğine atandı. Aktarılan iddiaya göre Öztürk bu kadroya atansa da fiziki olarak enstitüye gitmiyor, sadece ‘gerekli imzaları’ atıyor.

Yusuf Ziya Öztürk (en sağdaki).

Öztürk, Ekim 2023’te de Mimarlık Fakültesi sekreterliğine getirildi. Öztürk hemen ardından da, Kasım 2023’te, okulun Spor, Kültür ve Sağlık daire başkanlığına vekaleten atandı.

Öztürk ayrıca AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen üyesi.

Böylelikle Öztürk’e İTÜ’ye geldiğinden beri yani yaklaşık iki buçuk yılda en az beş idari kadro verildi.

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