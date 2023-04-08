Çin, Tayvan’ın ABD temaslarına öfkeli: Ada çevresinde tatbikat başlattı

Çin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’in ABD’de Temsilciler Meclisi başkanıyla yaptığı görüşmeyle ilgili ‘öfkesini göstermek için’ Tayvan çevresinde üç günlük askeri tatbikata başladı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, Tayvan çevresinde savaşa hazırlık devriyeleri başlattığını söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre açıklamada, “Bu, Tayvan’ın bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlerine ve dış güçlerin gizli anlaşma ve provokasyonlarına yönelik ciddi bir uyarıdır ve ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün savunulması için gerekli bir eylemdir” dendi.

Tayvan savunma bakanlığı durumu izlediğini ve yüksek derecede tetikte olduğunu ve adanın güvenliğini savunmak için uygun şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Ağustos 2022 başında, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret öncesi ve sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, ayrıca Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.