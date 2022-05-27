CHP’li Özel’den basın tasarısı eleştirisi: Erdoğan 28 Şubatçıların peşinden gidiyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis Başkanlığı’na sunulan Basın Kanunu’nda değişiklik öngören torba teklife ilişkin “Tayyip Erdoğan ve saray rejimi cuntaların basın kuruluşlarını dizayn etmeye çalışan 28 Şubatçıların peşinden gitmektedir” dedi.

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AKP ve MHP’nin dün Meclis’e sunduğu teklife göre, ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan’ kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

CHP’li Özel, teklifle ‘yeni bir suç tanımlandığını’ söyleyerek şunları dedi: “Teklifin 29’uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu’na ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ başlıklı bir suç eklenmektedir. Gerçeğe aykırı bir bilgiyi yayan kişinin üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören bu madde, basın ve ifade özgürlüğü bakımından ciddi sakıncalar içermektedir. Halen iktidarda hakikatle bağını tamamen koparmış bir ittifak bulunmaktadır.

İktidarda hakikatle bağını koparmış bir ittifak olunca gerçeğin tanımını, gerçeğe aykırı bilginin tanımını kimin yaptığı önem kazanmaktadır. Söylenmemiş bir sözden darbe paranoyası, hukuka uygun ifadelerden ‘tehdit’ çıkaran bir siyasi iktidarın elinde gerçek tanımının anlamını yitireceği ve siyasi iktidarın güdümünde şekil değiştireceği aşikardır. Doğru haberin bile yargılatıldığı, sansür, otosansürün yaygınlaştığı bir dönemde, muğlak ifadelerle yeni suçlar üretmek, basın özgürlüğüne yeni darbe vuracak, yeni mağduriyetler doğuracaktır.”

Özel, teklifin anayasaya aykırı olduğunu vurgularken ‘dezenformasyonla bu yöntemle mücadele edilmeyeceğini’ söyledi.

Özel, “Bu teklif dezenformasyonla mücadele değil, basın ve ifade özgürlüğünü boğma teklifidir” dedi.