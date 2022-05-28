CHP’den ‘imalı’ paylaşım: Eski liderin ‘kaçış planı’ tutmadı, oğulları ABD’de tutuklandı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Eski Panama başkanı Ricardo Martinelli’nin oğullarının ABD’de karapara aklamaktan yargılanıp üçer yıl hapse çarptırıldığı mahkeme kararını Twitter’da paylaştı.

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2014’te iktidarını kaybettikten sonra ülkesinde hakkında ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması açılan Martinelli’nin iki oğlu, Luis Martinelli Linares ve Ricardo Martinalli Linares de karapara aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

İki kardeş, Panamalı yetkililerce, inşaat şirketi Odebrecht’ten ‘babaları adına’ topladıkları iddia edilen 28 milyon dolar rüşveti aklamakla suçlandıkları 2017’de ABD’nin Miami kentinde yaşıyordu.

Daha sonra ABD Adalet Bakanlığı’yla görüşmelere başlamış ancak tam dosyada anlaşmaya varılacağı Haziran 2020’de, ABD sınırından botla Bahamalar’a geçmişlerdi. İki kardeş özel bir jetle Panama’ya gitmeye çalışmış, Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalara takılınca yakalanmışlardı.

İki kardeşin yargılandığı davada karar geçen hafta açıklanırken, üçer yıl hapse çarptırılan iki isim, 250’şer bin dolarlık cezanın yanı sıra yaklaşık 20 milyon doları da geri ödeyecek.

Karar sonrası FBI Suç Soruşturma Birimi’nden şu açıklama gelmişti: “Sanıklar, yakın bir akrabasına fayda sağlamak ve lüks yaşam tarzlarını sürdürmek için ABD finans sistemi aracılığıyla milyonlarca dolar rüşvet akladılar. Bugünkü ceza, FBI ve kanun uygulayıcı ortaklarımızın, kamu görevlilerinin kişisel çıkarları için yolsuzluğa bulaşmasını sağlayan herkesi adalete teslim etmeye kararlı olduklarını gösteriyor.”

Panama eski Devlet Başkanı Linares’in iki oğlu ABD’de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 20 milyon dolar da geri ödemeleri gerekiyor.



Sebep: Odebrecht isimli inşaat şirketinden babalarının adına topladıkları rüşvet paralarını, offshore hesaplar üzerinden ABD’ye getirmek. pic.twitter.com/UyjxmlWzHY — Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 28, 2022

Özcan’ın bu paylaşımysa sosyal medyada akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili ‘kaçış planı’ iddiasını getirdi.

Kılıçdaroğlu Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira gönderdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti: “Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan taraftaysa kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir.”