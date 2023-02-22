Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsada hisse geri alım hacmi 25 milyar lirayı aştı

Depremlerin ardından düzenlemelerle açılan Borsa İstanbul’da hisse geri alım hacmi 25 milyar lirayı aştı.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.


Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararları telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi.

Bugün itibariyle 81 şirketin açıkladığı programların büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Hisse geri alım programlarının süresi ise üç ay ile üç yıl arasında değişiyor.

En büyük hisse geri alım programı 9 milyar lirayla Türk Hava Yolları’ndan (THY) geldi. THY’yi 3 milyar lirayla İş Bankası, 2 milyar lirayla Ereğli Demir Çelik ve 1,5 milyar lirayla Halkbank ve Aksa Akrilik takip etti. Daha önce 750 milyon liralık hisse geri alım programı bulunan Halkbank böylece program büyüklüğünü 2,25 milyar liraya çıkardı.

Vakıfbank ve Akbank da 1’er milyar liralık hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklanan hisse geri alım programları içinde 1 milyar lira ve üzeri alımlar toplam hisse geri alım programlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. 51 şirket 10 milyon lira ile 100 milyon lira arasında hisse geri alımı açıkladı.

Hisse geri alımları: Borsaya giren para 200 katına çıkabilir

Borsada şirketler hisse geri alımına koştu

Bloomberg’e konuşan kaynak: Borsa yarın açılıyor

Borsaya 25 milyar liralık ‘devlet katkısı’

Bakanlıktan hisse geri alımları için vergi muafiyeti planı

Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı

Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu

Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Uzmanlar: Borsanın açılışı ertelenmeli

Borsa, Nebati yüzünden geç kapatılmış: Erdoğan’a söyleyememiş

Borsada bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul’dan çıkış 35 milyar doları aştı: İşlemlerin iptali isteniyor

Borsada 1999 depreminde neler yaşanmıştı?

Sasa Polyester’den de hisse geri alım kararı

SON HABERLER