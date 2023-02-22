Borsada hisse geri alım hacmi 25 milyar lirayı aştı

Depremlerin ardından düzenlemelerle açılan Borsa İstanbul’da hisse geri alım hacmi 25 milyar lirayı aştı.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.

Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararları telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi.

Bugün itibariyle 81 şirketin açıkladığı programların büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Hisse geri alım programlarının süresi ise üç ay ile üç yıl arasında değişiyor.

En büyük hisse geri alım programı 9 milyar lirayla Türk Hava Yolları’ndan (THY) geldi. THY’yi 3 milyar lirayla İş Bankası, 2 milyar lirayla Ereğli Demir Çelik ve 1,5 milyar lirayla Halkbank ve Aksa Akrilik takip etti. Daha önce 750 milyon liralık hisse geri alım programı bulunan Halkbank böylece program büyüklüğünü 2,25 milyar liraya çıkardı.

Vakıfbank ve Akbank da 1’er milyar liralık hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklanan hisse geri alım programları içinde 1 milyar lira ve üzeri alımlar toplam hisse geri alım programlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. 51 şirket 10 milyon lira ile 100 milyon lira arasında hisse geri alımı açıkladı.