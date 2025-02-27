Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu 12 Haziran'da hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis ve siyasi istenen bilirkişi iddianamesi kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşına çıkacak.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

İstanbul başsavcılığı İBB başkanı hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

Asliye ceza mahkemesi, İBB başkanına iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen iddianameyi kabul etti. İmamoğlu, 12 Haziran’da hakim karşına çıkacak.

İmamoğlu hakkındaki yargılamalar

İBB başkanına, Ahmak davasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta. Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemine ilişkinse ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ yargılanıyor. Davada üç duruşmadır savcının esas hakkında mütalaası bekleniyor. İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis istenen davanın duruşması 11 Nisan’da.

İBB başkanına, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle de dava açıldı. ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’le suçlanan İmamoğlu’na bu davada iki yıl sekiz aydan yedi yıl dört aya kadar hapis isteniyor. Bu davanın ilk duruşması da 11 Nisan’da.

İmamoğlu, bilirkişi S.B.’ye ilişkin sözleri nedeniyle de ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’le suçlanıyor. İBB başkanı hakkında hazırlanan iddianame iki yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor.

İBB başkanı geçtiğimiz günlerde davayla ilgili X’ten şöyle yazmıştı: “Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında sayın cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever.”