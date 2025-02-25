Bilirkişi S.B'ye disiplin soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, bilirkişi S.B hakkında disiplin soruşturması açtı.

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Gelişmeyi İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun X hesabından duyurdu.

Ongun’un açıklaması şöyle:

“İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması açtı.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de basına açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

Açıklamadan hemen sonra hakkında soruşturma başlatılan İBB başkanı 31 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde ifade vermişti.

15 gün sonra hakkında iddianame hazırlanan İmamoğlu’na, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve S.B. hakkındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek yedi yıl dört aya kadar hapsi istenmişti. İBB başkanına ayrıca siyasi yasak da talep edilmişti.

Bilirkişi soruşturmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’sa tutuklanmıştı.