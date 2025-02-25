İmamoğlu: Ben üniversite arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım ama adamın biri…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘sahte diploma’ iddialarına “Ben üniversite arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, ifade için İmamoğlu’na 5 Mart’a kadar süre vermişti.

Bugün İmamoğlu’nun avukatları iddiaları basın toplantısında belgelerle reddetti.

Avukatlar, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmadan önce okuduğu Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) YÖK’ün ne zaman tanıdığı konusunun ‘istismar’ edildiğini söyledi. Avukatlar ‘bam telinin burada koptuğunu’ vurguladı.

Açıklamaya göre İmamoğlu’nun yatay geçişi Ağustos 1990’da. YÖK’ün GAÜ’yü tanımama kararıysa bundan 1,5 yıl sonra.

İmamoğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte Zafer Partisi’nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti. İkili daha sonra gazetecilere konuştu.

İBB başkanı burada söz konusu iddiaları ‘trajikomik’ diye nitelendirerek şunları söyledi:

“Trajikomik olaylardan biri daha. Açıkçası bu yalanı, iftirayı defalarca yazan çizen ve gündeme taşıyan insanlarla ilgili de en üst seviyede dava sürecini başlatacağımı da ifade etmek isterim. Bu yalanı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bu süreci dinlememeleri, tamamen kasıtlı, uydurma…

Biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar, sonra diploması yok dediler, ardından başka başka hususlar, farklı farklı gerekçelerle uydurma işler. Bu da iktidarın demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kirleten tutumlarının bir parçasıdır.

Üniversitede çok arkadaşlarım var. Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Tavla da biliyor mu bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar ucundan da olsa tavla bilir. Allah akıl versin bu süreci yöneten ve taşıyan herkese.”

Yavaş: Bu fitnelere meydan vermeyeceğiz

Gazetecilerin CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim konusunda fikir ayrılığı olup olmadığına dair sorusuna Yavaş yanıt verdi:

“Ön seçim yapılacak. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki sürece hep beraber götüreceğiz ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüştür ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Çok güzel günler hepimizi bekliyor”

İmamoğlu da süreçte Yavaş ile görüşmeye devam ettiklerini söyledi:

“Aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın göstergesi. Fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer.

Bundan sonra da yol birliği ve iş birliği içerisinde olacağız. Bizim memlekete dair bir davamız var, o dava üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu memleketin iyi olması için elimizden geleni yapacağız”