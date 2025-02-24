Diploma soruşturması: İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar süre

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na üniversite diplomasıyla ilgili ifade vermesi için 5 Mart’a kadar süre verildi.

Fotoğraf: İBB

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı.

Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, 26 Şubat’ta ifadeye çağırmıştı.

İmamoğlu kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sundu.

Bunun üzerine savcılık İmamoğlu’na ifade vermesi için 5 Mart’a kadar süre verdi.

CHP diplomayla ilgili belgeleri açıklayacak

Bu arada CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, X’ten yarın İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili tüm belge ve bilgileri kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Yarın İBB Başkanımızın manipüle edilen diploması konusunda tüm belge ve bilgiler kamuoyuna açıklanacak ve gerçeği tüm milletimiz görecektir.



Asıl soru şu, milletimiz Erdoğan’ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir. Acaba Erdoğan da diploma konusundaki bilgi ve… — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) February 24, 2025

İmamoğlu hakkındaki yargılamalar

İBB başkanına, Ahmak davasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta. Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemine ilişkinse ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ yargılanıyor. Davada üç duruşmadır savcının esas hakkında mütalaası bekleniyor. İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis istenen davanın duruşması 11 Nisan’da.

İBB başkanına, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle de dava açıldı. ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’le suçlanan İmamoğlu’na bu davada iki yıl sekiz aydan yedi yıl dört aya kadar hapis isteniyor. Bu davanın ilk duruşması da 11 Nisan’da.

İmamoğlu, bilirkişi S.B.’ye ilişkin sözleri nedeniyle de ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’le suçlanıyor. İBB başkanı hakkında hazırlanan iddianame iki yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İBB başkanı geçtiğimiz günlerde davayla ilgili X’ten şöyle yazmıştı: “Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında sayın cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever.”