İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

İstanbul başsavcılığı dün CHP’ye cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na bugün ‘sahte diploma’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

Fotoğraf: İBB

Habertürk‘ten Ceylan Sever’in haberine göre Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayarak başsavcılığa yolladı.

Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açtı. Bu kapsamda çağrı kağıdı gönderilen İmamoğlu, 26 Şubat’ta ifadeye çağrıldı.

İmamoğlu hakkındaki yargılamalar

İBB başkanına, Ahmak davasında iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. Dava iki yıldır Türkiye’de ‘temyiz mahkemesi’ olarak da kabul edilen Yargıtay’ın bir alt basamağı istinafta. Karar onanırsa İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemine ilişkinse ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ yargılanıyor. Davada üç duruşmadır savcının esas hakkında mütalaası bekleniyor. İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis istenen davanın duruşması 11 Nisan’da.

İBB başkanına, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle de dava açıldı. ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlanan İmamoğlu’na bu davada iki yıl sekiz aydan yedi yıl dört aya kadar hapis isteniyor. Bu davanın ilk duruşması da 11 Nisan’da.

İmamoğlu, bilirkişi S.B.’ye ilişkin sözleri nedeniyle de ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’le suçlanıyor. İBB başkanı hakkında hazırlanan iddianame iki yıldan dört yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Davalarda İmamoğlu hakkında istenen toplam hapis cezası 23 yılı aştı.