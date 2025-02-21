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Yaramazlara biraz batar!

CHP'li 116 vekilden İmamoğlu'nun adaylığı için imza

CHP’den 116 milletvekili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi.

Fotoğraf: İBB

CHP, cumhurbaşkanı adayını parti içinde yapacağı ön seçimle belirleyecek.


Bu amaçla partiden 116 milletvekili İmamoğlu’nun adaylığı için imza verdi. CHP’nin vekil sayısıysa 133.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, imza alımlarının 28 Şubat’a kadar devam edeceğini, ön seçiminse 23 Mart’ta yapılacağını söyledi.

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul milletvekili Dursun Çiçek’in kaç imza topladığına dair sorusuna Günaydın, “Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok” dedi.

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