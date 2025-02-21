Dursun Çiçek, İmamoğlu'na rakip olmak için 'ek süre' istedi

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi için imza toplamayı bıraktığını duyurdu.
CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.
Başvuru için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.
Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak için adaylık başvurusunu yapmıştı.
17 Şubat’ta başlayan aday başvuruları bugün akşam saat 17:00’a kadar devam edecek.
Dün aday olacağını duyuran Dursun Çiçek Habertürk’te imza toplamayı bıraktığını duyurdu. Çiçek şunları söyledi:
“Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.”
Yarın CHP’de ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları açıklanacak ve 23 Mart’ta CHP üyeleri sandık başına giderek adaylarını belirleyecek.