Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı: Dursun Çiçek

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday olacağını duyurdu.

Dursun Çiçek. Fotoğraf: AA

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na rakip çıktı.

‘Tek adaylı ön seçim demokratik olmaz’

Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek, TV100 canlı yayınında adaylığını açıkladı ve şöyle konuştu: “Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az iki, üç aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım.

Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz.”

Parti içi ön seçimde imza toplama süreci devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını duyurmuştu.

CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı.

En az 20 vekil imzasıyla aday olunabilirken vekiller, birden çok kişiye de imza verebiliyor.