İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusunu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak için adaylık başvurusu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

CHP, bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapılacağını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin 23 Mart’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu ve Özel ile yaptığı üçlü görüşmede ön seçime katılmayacağını bildirdiği ileri sürülmüştü.

17 Şubat’ta başlayan aday başvuruları bugün akşam saat 17:00’a kadar devam edecek.

İmamoğlu, ön seçime katılmak için başvurusunu avukatı aracılığıyla yaptı.

Başvuru dilekçesinde İmamoğlu, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki koşulları sağladığını belirtti.

İmamoğlu’nun adaylık başvurusu hakkında X’ten yaptığı paylaşım şu:

“Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.

Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz.

Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz.

Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız.

Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun.”