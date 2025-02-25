İmamoğlu'nun diploması: Avukatları iddialara belgelerle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun avukatı ‘sahte diploma’ ve ‘usulsüz geçiş’ suçlamalarına karşın belgeleri paylaştı.

Fotoğraf: ekrem_imamoğlu / X

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, ifade için İmamoğlu’na 5 Mart’a kadar süre vermişti.

İmamoğlu’nun diploma konusunda hukuk danışmanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve avukatı Mehmet Pehlivan iddiaları basın toplantısında belgelerle reddetti. YÖK’ün hazırladığı raporun detaylarını da açıkladı.

‘Belgede, başvuruda, koşullarda sorun yok’

İlk sözü alan Sözlüer şunları söyledi:

* KKTC’den Türkiye’ye yatay geçiş yapıyor. Orada İngilizce işletme okuyor, burada da İngilizce işletmeye geçiyor. O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkân var, ÖSS puanına da gerek yok. 1990’da YÖK’ün ya da başka kurumun “Biz bunu üniversite olarak görmüyoruz” dediği bir yazı da yok. İmamoğlu başvururken not ortalamasını veriyor, o belgede, başvuruda, koşullarda sorun yok. Daha sonra fakülteye başlamış, dersleri başarıyla geçmiş diplomasını almış, yüksek lisans yapmış.

* Nasıl İmamoğlu bakımından bir savcılık soruşturma haline geliyor? Raporda “İmamoğlu koşulları sağlamış, başvurusunu yapmış” diyor. İmamoğlu’nun soruşturulacak, ceza hukukuna konu olacak bir mesele yok o zaman… Yine olmayan kanunla mı karşı karşıyayız?

‘İmamoğlu’na özel uygulama yok’

Ardından söz alan Pehlivan’sa şunları söyledi:

* İmamoğlu, 5 Eylül 1988’de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme’ye giriyor. Bu üniversitede bir yıl hazırlık, bir yılda 1’inci sınıfta okuyor. Ne oldu da İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) geçti? İmamoğlu’na özel bir uygulama yok. “İsteyen herkes geçiş yapabilsin” diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor.

Üniversite diplomam ile ilgili yapılan spekülasyonlara hukuk ekibim belgelerle yanıt veriyor. https://t.co/K7zn2P8ugu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 25, 2025

‘Kriterler tutuyor’

* Birinci kriter, başvurunun 14 Eylül 1990’a kadar yapılması. İmamoğlu’nun başvuru tarihi 29 Ağustos 1990. İlk kriter tutuyor. İkinci kriter, öğrencinin okuduğu kurumlarda sınavları başarıyla geçmesi. Transkripte İmamoğlu’nun tüm dersleri geçtiği belirtiliyor. Üçüncü kriterde not ortalamasının 60 olması gerekiyor. İmamoğlu, 1988 güz döneminde girdiği, 1990 yaz döneminde ayrıldığı not ortalaması 4 üzerinden 2,5 yani 62,5…

Yatay geçiş

* İstanbul Üniversitesi bu kriterleri 1982’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik belirlemiş. Üniversiteye geçmek isteyen 51 öğrencinin dosyası, yönetim kurulunca inceleniyor. Yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Bu komisyon, ön inceleme yapıyor. İmamoğlu’yla ilgili verilen kararda, komisyon oy birliğiyle yatay geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. Daha sonra yönetim kurulu toplanıyor. İmamoğlu’nun da bulunduğu öğrencilerin yatay geçişi onaylanıyor. Yatay geçişe onay vermekle yetkili tek makam olan yönetim kurulu kararıyla İmamoğlu’nun geçişi resmiyet kazanıyor.

‘Mühendislikten geçtiği iddiası doğru değil’

* İmamoğlu, 2 Ekim 1990’de de üniversiteye kaydını yaptırıyor. İmamoğlu, Girne’de İngilizce İşletme okuyordu, mühendislikten geçtiği iddiası da doğru değil.

* Bir gazeteci de İmamoğlu “İstanbul Üniversitesi rektörüyle üç kez görüştü” diye bir iddiada bulundu. Basın danışmanından bu bilgiyi teyit etmek kolaydı. Bir telefon açıp sormak yerine, birbirini hiç tanımayan iki kişinin gece yarısı buluştuğu iddia edildi. Hukuki haklarımızı kullanacağız.

‘Puan tartışması abesle iştigal’

* ÖSYM puanıyla ilgili de spekülasyon var. İmamoğlu’nun puanı tutmadığı halde yatay geçiş yaptığı iddiası var. Yatay geçiş başvuru şartlarında puan kriteri bulunmuyor. Yatay geçiş için puan şartı aranmaması her başvuran için geçerlidir. Bu yönetmeliği hazırlayan İmamoğlu değil, puan tartışması abesle iştigaldir.

YÖK raporu

* YÖK tarafından İmamoğlu’yla ilgili hazırlanan bir rapor da vardır. İstanbul başsavcılığının talebiyle hazırlanan YÖK raporunda İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla yatay geçişe ilişkin tüm şartları taşıdığı belirtiliyor. YÖK, iddia edildiği gibi “Not ortalaması yetmiyor, ÖYS puanı yetmiyor” demiyor, yatay geçiş şartlarını sağlıyor diye rapor veriyor.

‘Bam teli burada kopuyor’

Peki YÖK hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor ki; bu konuyu istismar edenler devamlı YÖK raporuna atıf yapıyor? 18 Kasım 1991 tarihli YÖK Yönetim Kurulu kararı. Bu kararda Girne Amerikan Üniversitesi’nin bağlı olduğu ABD’deki üniversitenin YÖK tarafından tanınırken Girne’deki kampüsünün tanınmadığı belirtiliyor. İşte istismar konusu yapılan belge budur ve işin bam teli de tam burada kopuyor.

* Yatay geçiş işleminin hukuka uygun olup olmadığı, geçişin yapıldığı tarihteki mevzuata göre incelenir. İmamoğlu’nun yatay geçiş müracaatı Ağustos 1990’da. YÖK’ün istismar edilen kararından 1,5 yıl öncesinden yapılan bir müracaat.

‘İÜ’nün ilanında denklik koşulu yok’

* İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde, tanıma ve denklik şartı yok, böyle bir düzenleme bulunmuyor. Başvurunun uygunluğu değerlendirilirken, tanıma ve denklik şartı aranması hukuken mümkün değil. YÖK’ün tanıma ve denklik kuralı, İmamoğlu’nun yatay geçiş müracaatından altı yıl sonra (4 Temmuz 1996’da) getirilmiştir. Altı yıl sonra getirilen bir kuralı geriye yürütmeyi hukukla açıklamak mümkün değildir.

* Peki 1996’da yayınlanan yasal düzenleme öncesinde tanıma ve denklik işlemi neye göre yapılıyordu? 25 Ağustos 1983 tarihli YÖK kararıyla kurulmuş, denklik birimince yapılmaktaydı. Daha sonra 1996’da yayınlanan yönetmelikle, yasal bir dayanağa kavuşmuştur.

* YÖK denklik birimi tarafından yapılan inceleme, yurt dışından yapılan diplomaların Türkiye’de geçerli olup olmadığını inceliyordu yani. Alınan diplomaların tanınmasına dair bir düzenlemeydi.

‘GAÜ’nün tanınmadığı kararı yok’

* İÜ’nün 1990 tarihli yatay geçiş işlemleri sırasında GAÜ’nün tanınmadığı kararı yoktur. Tanınırlık şartının aranması mümkün değildir.

‘Soruşturma adaylıktan bir gün sonra, rapor 17 Şubat’ta hazırlanmış’

Ardından soru cevap kısmına geçildi. Pehlivan soru üzerine soruşturmanın İmamoğlu’nun CHP’nin ön seçimi için adaylık başvurusundan bir gün sonra 22 Şubat’ta soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. YÖK raporununsa 17 Şubat’ta başsavcılığa sunulduğunu söyledi.