Amazon fiyatların yanında gümrük maliyetini gösterecek: Beyaz Saray tepkili

Beyaz Saray, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un ürün fiyatlarının yanında gümrük vergisi tutarını gösterme kararını ‘düşmanca’ ve ‘siyasi bir hareket’ diye niteledi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ABD’nin her ülkeden gümrük vergisi alacağını duyurmasının ardından Çin’le gerilimi tırmanmış, iki ülke vergileri restleşmeye götürmüştü.

Trump, diğer bütün ticaret ortakları için 9 Nisan’da vergileri 90 günlüğüne ertelese de Çin’i bundan muaf tutmuştu.

Son açıklamalara göre ABD, Çin’den yüzde 145, Çin’se ABD’den yüzde 125 ek gümrük vergisi alıyor.

CNBC-e‘nin haberine göre Amazon, söz konusu vergilerin maliyetini sitedeki ürünlerin toplam fiyatının yanında gösterecek.

Yani müşterilere bir ürünün fiyatının ne kadarının vergilerden kaynaklandığı tahmini olarak sunulacak.

Eğer müşteriden vergi tutarından fazlası alınmışsa da bu miktar iade edilecek.

Diğer taraftan Amazon’un sahibi Jeff Bezos, seçim döneminde pek çok teknoloji milyarderi gibi Trump’ın fonuna bağış yapmıştı. Yönetime muhalif kişilerce sahibi olduğu Washington Post gazetesi de Trump taraftarı olması nedeniyle eleştiriliyordu.

‘Düşmanca’

Konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkanın (Donald Trump), Jeff Bezos’la ilişkisi üzerine konuşmayacağım ancak Amazon’un davranışının kesinlikle düşmanca ve siyasi bir eylem olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Leavit ayrıca Amazon’un vergilerin tüketici üzerindeki etkisini abartmayı amaçladığını savundu ve konuyu Trump’la görüştüklerini bildirdi.

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma yüzde 34’lük vergiyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin geri adım atmadığı gibi yüzde 34’lük oranı 84’e çıkardı.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.

Trump, 23 Nisan’da Çin’le ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı vermiş, “Biz de onlar da çok nazik olacak” demişti.

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