Çin, Trump'ı yalanladı: Müzakere yok

Çin, gümrük vergisi için Amerika’yla müzakere yapılmadığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

ABD-Çin ilişkileri, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı karşılıklı gümrük vergileri nedeniyle gerilmişti.

Trump, 23 Nisan’da Çin’le ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı vermiş, bugün de TIME dergisine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini aradığını, anlaşma için etkin müzakere yürütüldüğünü söylemişti.

ABD başkanı hatta üç ya da dört hafta içinde bir anlaşma açıklanmasının beklendiğini öne sürmüştü.

Pekin’den yalanlama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun soru üzerine “ABD ve Çin, tarifeler konusunda istişare veya müzakere yürütmüyor” dedi.

Sözcü ayrıca Washington yönetimine “Kamuoyunu yanıltmaya son verin” çağrısı da yaptı.

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma yüzde 34’lük vergiyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin geri adım atmadığı gibi yüzde 34’lük oranı 84’e çıkardı.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.

Trump, 23 Nisan’da Çin’le ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı vermiş, “Biz de onlar da çok nazik olacak” demişti.



