Çin'le anlaşma bekleniyor: Trump tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump üç ya da dört hafta içinde Çin’le bir anlaşma yapılmasının beklendiğini söyledi ve ekledi: “Rahatlayacaklar ama bizden 1 trilyon dolar kazanamazlar.”

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ABD-Çin ilişkileri, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı karşılıklı gümrük vergileri nedeniyle gerilmişti.

TIME‘e konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini aradığını, bir anlaşma için Pekin’le etkin müzakere yürütüldüğünü söyledi.

ABD başkanı, Şi’nin kendisini aramasıyla ilgili “Bence onun açısından bir zayıflık göstergesi değil” dedi.

Üç ya da dört hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini belirten Trump, şöyle devam etti: “Kendilerini rahatlatacak bir rakam var ama bizden 1 trilyon dolar kazanmalarına izin verilemez.”

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma yüzde 34’lük vergiyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin geri adım atmadığı gibi yüzde 34’lük oranı 84’e çıkardı.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.

Trump, 23 Nisan’da Çin’le ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı vermiş, “Biz de onlar da çok nazik olacak” demişti.



