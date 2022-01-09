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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Çekinme ara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk’te ‘Teke Tek’ programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çağrıda bulunduğu bölümü Twitter’da paylaşarak şunları yazdı: “Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara.”

Karaismailoğlu’ndan CHP liderine 250 bin liralık dava

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


TTB: İktidarın aşıdaki tutumu tereddüde yol açıyor

Buldan: HDP, kolay yutulacak lokma, kolay kapatılacak parti değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin ‘kolay yutulacak lokma olmadığı’söyledi.

CHP’li Salıcı, ittifakların oyunu açıkladı; ‘HDP’yle yan yana değiliz’ dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’nın oy oranının, ‘cumhur ittifakı’ndan fazla olduğunu bildirdi. CHP’li yönetici, Karadeniz’de AKP’den ayrılanların CHP ve İYİ Parti’ye katıldığını belirtti.

Covid-19’a yakalanan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Fotoğraf: Arşiv

Covid-19 testi 4 Ocak’ta pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun (80), tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Adalet bakanı: Darbe anayasasına son vermenin vakti geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek darbe anayasasına son vermenin vaktinin geldiğini söyledi.

Kur korumalı mevduatta ödemeler sadece nakit olarak yapılacak

Atatürk posterini parçalayan liselilere disiplin cezası

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki lisede Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini parçalayan öğrencilere disiplin cezası verildi.

Havalimanında ABD askerine teslim edilen Afgan bebek aylar sonra ailesine kavuştu

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği geçen yıl ağustos ayında, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki tahliyeler sürerken bir ABD askerine teslim edilen bebek aylar sonra ailesine kavuştu.

Zeytinliğe ‘şaibeli ÇED’le fabrika ruhsatı veren belediye bakanlığı siper etti

Babasından dayak yiyen kız çocuğu dördüncü kattan atladı

Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki kız çocuğu, dördüncü kattan atladı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken baba tutuklandı.

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’nun seçimi…

Hayalî Kılıçdaroğlu’na yapılan ithamlar gerçek Kılıçdaroğlu’nu öyle bir paniğe sevketti ki, birkaç haftadır özenle planlanmış muhalefet stratejisini bir anda çöpe atıp, kendisine biçilen kukla muhalefet rolüne geri döndü, hem de toplumsal muhalefeti bu uğurda AKP’nin önüne atıvererek…

Bilgi iyiliklerin kaynağıdır

İlk çağlardan itibaren insan hep ‘bilmek’ istemiştir. Bilgi sahibi olmak, ‘düşünen insan’ için belirsizliğin ve buna bağlı gerilim ve kaygı duygularının azalması anlamına gelir. Çünkü insan için bilgi çok değerli ve öncelikli bir ‘ihtiyaç’tır

Zeytinliğe ‘şaibeli ÇED’le fabrika ruhsatı veren belediye bakanlığı siper etti

Muğla’da Menteşe Belediyesi , zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye Çimento fabrikası yapılması için ruhsat verdi. Ancak hem mimarlar odası hem de çevreci dernekler mevcut ÇED raporunun şaibeli bir şekilde alındığını belirterek, çimento fabrikasının ‘çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar’ oluşturacağının altı çizildi.