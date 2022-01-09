Akşam Postası / 9 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Çekinme ara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk’te ‘Teke Tek’ programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çağrıda bulunduğu bölümü Twitter’da paylaşarak şunları yazdı: “Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara.”
Karaismailoğlu’ndan CHP liderine 250 bin liralık dava
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Buldan: HDP, kolay yutulacak lokma, kolay kapatılacak parti değil
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin ‘kolay yutulacak lokma olmadığı’nı söyledi.
CHP’li Salıcı, ittifakların oyunu açıkladı; ‘HDP’yle yan yana değiliz’ dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’nın oy oranının, ‘cumhur ittifakı’ndan fazla olduğunu bildirdi. CHP’li yönetici, Karadeniz’de AKP’den ayrılanların CHP ve İYİ Parti’ye katıldığını belirtti.
Covid-19’a yakalanan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Covid-19 testi 4 Ocak’ta pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun (80), tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Adalet bakanı: Darbe anayasasına son vermenin vakti geldi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek darbe anayasasına son vermenin vaktinin geldiğini söyledi.
Atatürk posterini parçalayan liselilere disiplin cezası
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki lisede Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini parçalayan öğrencilere disiplin cezası verildi.
Havalimanında ABD askerine teslim edilen Afgan bebek aylar sonra ailesine kavuştu
Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği geçen yıl ağustos ayında, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki tahliyeler sürerken bir ABD askerine teslim edilen bebek aylar sonra ailesine kavuştu.
Babasından dayak yiyen kız çocuğu dördüncü kattan atladı
Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki kız çocuğu, dördüncü kattan atladı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken baba tutuklandı.