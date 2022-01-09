İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağını ve mevsim normallerine düşeceğini belirtti.
İstanbul ve Ankara’da ise çarşamba gününden itibaren kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul
Ankara
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, karın çarşamba günü Marmara bölgesine giriş yapacağını söyledi.
Şen’in değerlendirmeleri şöyle: “Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur olabilir. Perşembe günü ise Anadolu’ya kayar.”