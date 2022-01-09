Kur korumalı mevduatta ödemeler sadece nakit olarak yapılacak

Kur korumalı mevduat hesabında ortaya çıkabilecek fark için devlet iç borçlanma senedi ile ödeme yapılabilmesinden vazgeçildi.

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Meclis’e sunulan kanun teklifiyle kur korumalı mevduat hesabından ortaya çıkabilecek fark için bankalara ödemelerin nakit yanında tahville (borç senedi) de yapılabilmesi istenmişti. Ancak gelen tepkiler sonrası teklif değişiklik yapılarak kabul edildi.

Dünya’nın aktardığına göre devlet iç borçlanma senedi ile ödemeden vazgeçildi. Bu bölüm yasa teklifinden de çıkarıldı. Kabul edilen önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi: “Kur korumalı mevduatta yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraçlarının ödemelerde operasyonel zorluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden sadece nakit kaynak yoluyla yapılması öngörülmektedir.”

Kur korumalı mevduatta ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatma yetkisi ise Cumhurbaşkanı’ndan olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık’ta, aşırı kur oynaklığı yaşandığında yatırımcıların kayıplarını azaltmak için kur korumalı TL planını tanıtmış, TL’nin sert değer kaybı bankaların faiz oranlarını aşarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya Merkez Bankası’nın lira mevduat sahiplerine farkı ödeyeceğini bildirmişti.