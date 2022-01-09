Diken

Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’a yakalanan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Covid-19 testi 4 Ocak’ta pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun (80), tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Haberi Saadet Partisi’nin sözcüsü Birol Aydın Twitter’dan duyurdu.


Paylaşımda şu fiadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi’ne, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan genel başkanımızın sağlık durumu iyidir.”

Karamollaoğlu, testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurmuş, “Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” yazmıştı.

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’nun seçimi…

Hayalî Kılıçdaroğlu’na yapılan ithamlar gerçek Kılıçdaroğlu’nu öyle bir paniğe sevketti ki, birkaç haftadır özenle planlanmış muhalefet stratejisini bir anda çöpe atıp, kendisine biçilen kukla muhalefet rolüne geri döndü, hem de toplumsal muhalefeti bu uğurda AKP’nin önüne atıvererek…

Bilgi iyiliklerin kaynağıdır

İlk çağlardan itibaren insan hep ‘bilmek’ istemiştir. Bilgi sahibi olmak, ‘düşünen insan’ için belirsizliğin ve buna bağlı gerilim ve kaygı duygularının azalması anlamına gelir. Çünkü insan için bilgi çok değerli ve öncelikli bir ‘ihtiyaç’tır

Zeytinliğe ‘şaibeli ÇED’le fabrika ruhsatı veren belediye bakanlığı siper etti

Muğla’da Menteşe Belediyesi , zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye Çimento fabrikası yapılması için ruhsat verdi. Ancak hem mimarlar odası hem de çevreci dernekler mevcut ÇED raporunun şaibeli bir şekilde alındığını belirterek, çimento fabrikasının ‘çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar’ oluşturacağının altı çizildi.