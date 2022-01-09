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Yaramazlara biraz batar!

Aşısızlara yönelik söylemleri nedeniyle Macron hakkında suç duyurusu

Fransa’da Covid-19 aşısı olmayan 63 yaşındaki bir kişi, aşılı olmayanların canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Rosiers-d’Egletons semtinde yaşayan emekli Didier Lalande, Macron’un söz konusu açıklamasını ‘ayrımcılık‘ olarak nitelendirdi: “Kısıtlamalar getiriliyor, buna saygı duyuyorum ancak aşısızların vatandaşlığının sorgulanmasını tahammül edilemez buluyorum.”


Lalande, bu suç duyurusunun sonuçlanmayacağını bildiğini, bunun sembolik eylem olduğunu da ifade etti.

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve 4 Ocak akşamı yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.

Yetişkinlerin yüzde 90’dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron şunları söylemişti: “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz.”

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