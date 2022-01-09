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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı: Darbe anayasasına son vermenin vakti geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek darbe anayasasına son vermenin vaktinin geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ankara’da Türk Parlamenterler Birliği’nin düzenlediği Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Reformu Konferansı’nda konuşan bakan, Türkiye’deki demokratik kazanımların yeni bir anayasayla güvenceye alınması ihtiyacı bulunduğunu belirtti.


Gül, şunları söyledi: “Türkiye’de herkesin ‘Evet, bu benim anayasam’ diyebileceği bir anayasaya ihtiyaç var. Ülkemiz yeni yüzyılına, 2023’e girerken, ben inanıyorum ki Türkiye’de artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir. Türkiye’nin sivil ve demokratik yeni bir anayasa ihtiyacı açıktır. Bunu da parlamentomuzun yapabileceğine inancımız tamdır. Milletimizin siyasete verdiği bir ödev vardır. Türk siyasetinin de demokrasisinin de gelmiş olduğu seviye bunu yapabilecek güçtedir.”

Bakan Gül, adaletin sadece yargısal değil toplumsal anlamda da düşünülmesi gerektiğini, hukuk devleti denildiğinde sadece polis, hakim, adliye kavramlarının değil, hayatın her alanının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Gül, şöyle devam etti: “Edirne’den Kars’a her vatandaşın adaleti hissetmesi için çalışıyoruz. Bir kişi akşam başını yastığa koyduğunda, sabah kalktığında daha iyi işleyen hukukla uyanacağı, kendisini tehdit eden bir norm, eylem ya da işlemle karşılaşmayacağına inanmalıdır. Diyarbakır’ın en ücra köşesindeki bir vatandaşımızla Edirne’nin en ücra köyündeki bir vatandaşımız bu güvenle yastığa kafasını koyuyorsa işte hukuk devleti vardır, adalet vardır. Bir şekilde ‘Sana şu kadar hukuk veriyorum, adalet veriyorum’ diyerek değil, adaleti vatandaşın kendisi hissediyorsa, yaşıyorsa işte orada hukuk devleti vardır, adalet vardır.”

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