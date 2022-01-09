Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Çekinme ara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Çekinme ara” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk’te ‘Teke Tek’ programına katılmıştı. CHP lideri yayındayken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop telefonla bağlanmıştı.
Kılıçdaroğlu, programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çağrıda bulunduğu bölümü Twitter’da paylaşarak şunları yazdı: “Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara.”