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Yaramazlara biraz batar!

İsveç Başbakanı’nın evinde yasa dışı işçi çalıştırdığı ortaya çıktı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un evinde oturum izni bulunmayan ve yasa dışı çalışan 25 yaşındaki bir kadının yakalandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede yayın yapan Expressen gazetesinin haberine göre kadın İsveç’e ilticasının Mart 2020’de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020’de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.


Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Andersson’un açıklamaları şöyle: “Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek.”

Muhalefet tepkili

Olayı ‘Temiz kapı skandalı‘ olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan’ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti. Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.

Eski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund da olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi. Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson’un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO’nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.

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