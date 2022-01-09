Havalimanında ABD askerine teslim edilen Afgan bebek aylar sonra ailesine kavuştu

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği geçen yıl ağustos ayında, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki tahliyeler sürerken bir ABD askerine teslim edilen bebek aylar sonra ailesine kavuştu.

Fotoğraflar: Reuters

ABD güçlerinin çekilme sürecinde ülkenin kontrolünü ele geçiren, 7 Eylül 2021’de geçici hükümet kurduğunu açıklayan radikal İslamcı Taliban bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklamış ancak bu vaat lafta kalmıştı. Çok sayıda kişi ülkeyi terk etmişti.

Afganistan’dan çoğu kişi kaçmaya çalışırken binlerce kişi yabancı ülkelerin tahliye sürecine dahil olmak için havalimanına akın etmişti. İki aylık Süheyl Ahmedi’nin ailesi de onların arasındaydı. 19 Ağustos 2021’de havalimanına giden aile, izdiham olmasından ve bebeğe zarar gelmesinden çekinerek onu tel örgülerin arkasından bir ABD askerine teslim etti. Havalimanına girmeyi başarabildiklerinde oğullarını ve onu koruması için teslim ettikleri askeri bulamadı.

Kentteki ABD Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Mirza Ali Ahmedi ve anne Süreyya, küçük oğullarını bulamayınca diğer dört çocuklarıyla ABD’nin tahliye uçuşlarında kullanılan uçaklardan birine binerek Afganistan’dan ayrıldı.

Aylarca oğullarından haber alamayan ailenin yaşadıkları basında haber oldu. Süheyl Ahmedi’nin teslim edildiği anın fotoğrafı tahliye sürecinin simge fotoğrafları arasına girdi.

Ahmedi ailesi, geçen yıl kasım ayında taksi şoförü Hamit Safi’nin (29) oğullarını bulup sahiplendiğini öğrendi.

Safi, bebeği havalimanında, yerde tek başına ağlarken bulduğunu, ailesini bulmaya çalıştığını ancak o karmaşada bulamayınca eşiyle yanlarına almaya karar verdiklerini söyledi.

Adını bilmedikleri bebeğe ‘Muhammed Abid’ adını koyan, kendi çocukları da olan Safi ve eşi, onu kendi oğulları gibi büyütmeyi planlamış, birlikte çekilen fotoğraflarını Facebook’ta paylaşmıştı.

Süheyl Ahmedi’nin nerede olduğu ortaya çıkınca dedesi Muhammed Kasım Razavi, yaşadığı Badahşan’dan yola çıkarak uzun bir yolculuk yaptı ve Kabil’de yaşayan Safi’nin kapısını çalıp torununu vermesini istedi. Ancak Safi, kendisinin de ailesiyle ABD’ye gideceğini söyleyerek bebeği vermek istemedi.

Bunun üzerine polis devreye girdi. Safi kısa süreli gözaltına alındı ve haftalar süren görüşmeler sonunda iki aile arasında anlaşma sağlandı. Bebek, bugün dedesine teslim edildi. Ona çok alıştıklarını söyleyen Safi dedesine verirken gözyaşı döktü.

ABD’deki anne-babası görüntülü konuşma yaparak oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dede Razavi ise “Bugün bizim düğünümüz gibi. Kutlama yapıyoruz, şarkılar söyleyip dans ediyoruz” dedi ve en kısa sürede torununun, ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan anne-babası ve kardeşlerinin yanına gönderileceğini umduğunu söyledi.