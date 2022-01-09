Atatürk posterini parçalayan liselilere disiplin cezası

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki lisede Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini parçalayan öğrencilere disiplin cezası verildi.
Oda TV’de dün yer alan haberde, Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan üç öğrencinin Atatürk posterine bıçakla zarar verdiklerine dair görüntü yayınlandı.
Haber üzerine yazılı açıklama yayınlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, erkek öğrenci pansiyonunda yaşanan olayla ilgili okul idaresinin 20 Aralık 2021’de işlem başlattığını bildirdi.
Müdürlük şu bilgiyi verdi: “27 Aralık 2021 tarihinde olaya karışan öğrencilere, okul disiplin kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır.”