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Yaramazlara biraz batar!

Buldan: HDP, kolay yutulacak lokma, kolay kapatılacak parti değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin ‘kolay yutulacak lokma olmadığı’nı söyledi.

AA’nın haberine göre Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, haklarında ne kadar soruşturma başlatılsa da haktan yana taviz vermeyeceklerinin ve boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.


HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davalarının başlatıldığını anımsatan Buldan, suçlarının, mazlumun yanında yer almaları olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil, sizlere vereceğiz, alanlarda, meydanlarda vereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. HDP, kolay kapatılacak bir parti değildir.”

Barışı isteyen, demokrasiyi, adaleti, hakkı savunan yegane parti olduklarını söyleyen Buldan, seçmenin sandıkların kurulacağı günü beklediğini belirterek, “Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız” dedi.

İktidara aday parti olduklarını, sandıklarına sahip çıkacaklarını, şimdiden bunun çalışmasını yaptıklarını vurgulayan HDP eş genel başkanı, erken seçim çağrısını yaparken, TBMM’ye ortak önergeyle gitmeyi düşündüklerini, bu önergenin muhalefet partilerinin tamamının ortak önergesi olacağını dile getirdi.

Miting, konserle sona erdi.

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