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Yaramazlara biraz batar!

Babasından dayak yiyen kız çocuğu dördüncü kattan atladı

Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki kız çocuğu, dördüncü kattan atladı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken baba tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Olay, önceki gün İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde yaşandı.


Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece yarısı tartışma çıktı. Tartışma sonrası baba H.Ş., Ayşegül Ş.’yi dövdü. Bunun üzerine kız çocuğu dördüncü kattaki evlerinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı ve park halindeki bir otomobilin üzerine oradan da asfalt zemine düştü.

Yoğun bakıma alınan Ayşegül Ş.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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