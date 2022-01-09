Babacan: Yeni ekonomik model oyalamaydı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin yeni ekonomik modelini ‘oyalamaca‘ olarak niteledi.

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Babacan, Flu TV YouTube kanalında ‘Olmaz Öyle Saçma Ekonomi‘ programının konuğu oldu.

Deva Partisi lideri, hükümetin yeni ekonomik modelini ‘Bir-iki aylık oyalama‘ olarak değerlendirdi. Babacan’ın açıklamaları şöyle: “Yeni Ekonomik Model (YEM) diye bir şey kalmadı. O, bir-iki aylık oyalamaydı. Çin modeli dediler. Kuru kontrol edemeyince ‘Rekabetçi kur olmalı, daha çok ihracat yapmalıyız’ dediler, kurun yüksek olmasını savundular. Kur 18’i bulunca da Merkez Bankası’nın arka kapısından cayır cayır döviz sattılar. Kur düşünce de davul, zurna, halaylar… ‘Erdoğan konuştu, kur düştü’ falan. Hangisi? İki ay önce söylediğiniz YEM mi, yoksa siz kurun düşmesini mi istiyordunuz? Tutarlılık aramayın. Şu anda bir ekonomik model yok. Millet de yemedi.”

Babacan AKP’nin ekonomik hamlelerinin Avrupa’yı da tedirgin ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Türkiye şu anda finansal sistem açısından kritik ülkelerden birisi. Dünyada böyle yaklaşık 24 ülke var. Türkiye’de ani çöküş olursa, bunun Avrupa’daki finansal sisteme derin etkileri olur ve bir krizi tetikleyebilir. Son yıllarda Avrupa’daki siyasetçilerin Türkiye’ye yaklaşımı çok daha ılımlı. Hükûmeti çok sevdikleri için değil, ‘Bunlar kendilerini batırırsa bize de zararı olacak’ diyorlar. 20 dairelik bir apartmanda yaşıyorsun, komşunun birisi durmadan bomba üretiyor, deneyler yapıyor. ‘Kardeşim, sadece senin dairen zarar görmeyecek. Bütün apartmanı çökerteceksin’. Onun için arada bir gidip, ‘Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İstersen şuna fazla dokunma, şununla fazla oynama. Şu bidona hiç dokunma, ben onu elinden alayım’ falan… Avrupa, Türkiye’ye böyle yaklaşıyor.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan Türkiye’nin yeni ekonomik modeli cari fazlanın kalıcı hale gelmesiyle birlikte dövizde dengenin lehe döneceği prensibi üstüne kurulu. Bu nedenle yüksek enflasyona rağmen faizler düşürülerek üretimin arttırılması amaçlanıyor. Ancak politika faizlerinin aşağı çekilmesine rağmen kredi faizleri her geçen gün daha da yükseliyor ve Türk Lirası’ndaki kayıplar derinleşiyor.