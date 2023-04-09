Akşam Postası / 9 Nisan 2023

CHP milletvekili adaylarının tam listesi
CHP milletvekili adayları belli oldu.
CHP’de listelerde yer bulamayanların isimleri belli oldu
DEVA ve Gelecek adaylarının tam listesi
Eski ‘Ak Trol’ün eşi CHP listesinden aday
TİP milletvekili adaylarının tam listesi
Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu.
Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP’ten milletvekili adayı
TİP listesinde bir şef: Ali Ronay
İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı.
Çoğu vekil liste dışı: AKP adaylarının tam listesi
AKP’nin 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu aday listesi belli oldu. Mevcut vekillerin çoğu liste dışında kaldı.