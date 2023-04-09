Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Nisan 2023

CHP milletvekili adaylarının tam listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu.

CHP’de listelerde yer bulamayanların isimleri belli oldu

DEVA ve Gelecek adaylarının tam listesi

Eski ‘Ak Trol’ün eşi CHP listesinden aday

TİP milletvekili adaylarının tam listesi

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu.


Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP’ten milletvekili adayı

TİP listesinde bir şef: Ali Ronay

İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

Çoğu vekil liste dışı: AKP adaylarının tam listesi

AKP’nin 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu aday listesi belli oldu. Mevcut vekillerin çoğu liste dışında kaldı.

Savcı Sayan, ‘Erdoğan’ın emri’yle zorda

AKP listesi: HÜDA-PAR’dan dört, DSP’den üç kişi aday

Tamamı ilk sırada: Bakanlar nereden aday?

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Akşam Postası / 9 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

TİP listesinde bir şef: Ali Ronay

Ünlü şef Ali Ronay, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu. Ronay İstanbul 1’inci bölge üçüncü sıradan seçimde yarışacak.